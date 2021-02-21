Чому масово зупинялися блоки на електростанціях України взимку: назвали головні причини

Джерело:Пресслужба Держенергонагляду
Голова енергетичного комітету Ради Андрій Герус на початку лютого заявляв, що в періоди пікових навантажень не всі блоки на електростанціях України справно працювали. У Державній інспекції енергетичного нагляду прояснили ситуацію.
За словами Геруса, нормальній роботі електростанцій завадив стан теплової генерації України. Тому станом на 9 лютого 10 блоків ТЕС перебували в аварійному ремонті.
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Взимку повинні працювати 12 атомних блоків, тоді як зараз 10 блоків АЕС – у роботі, 5 блоків перебувають у плановому ремонті,
– додав голова енергетичного комітету.
За даними державної інспекції, у продовж 1 січня – 9 лютого на ТЕС ГК (генеруючі компанії) відбулось 92 аварійні зупинки енергоблоків (це передусім технологічні порушення). З них розслідували та склали 75 актів технологічних порушень. Розслідування інших технологічних порушень триває.
ДТЕК "Дніпроенерго" (загалом 7 технологічних порушень)
Центренерго (4 технологічних порушення)
Донбасенерго (1 технологічне порушення)
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