Чому масово зупинялися блоки на електростанціях України взимку: назвали головні причини

21 лютого 2021 , 18:03
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Джерело:

Пресслужба Держенергонагляду

Голова енергетичного комітету Ради Андрій Герус на початку лютого заявляв, що в періоди пікових навантажень не всі блоки на електростанціях України справно працювали. У Державній інспекції енергетичного нагляду прояснили ситуацію.

За словами Геруса, нормальній роботі електростанцій завадив стан теплової генерації України. Тому станом на 9 лютого 10 блоків ТЕС перебували в аварійному ремонті.

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Взимку повинні працювати 12 атомних блоків, тоді як зараз 10 блоків АЕС – у роботі, 5 блоків перебувають у плановому ремонті,
– додав голова енергетичного комітету.

Що на це відповіли у Держенергонагляді

За даними державної інспекції, у продовж 1 січня – 9 лютого на ТЕС ГК (генеруючі компанії) відбулось 92 аварійні зупинки енергоблоків (це передусім технологічні порушення). З них розслідували та склали 75 актів технологічних порушень. Розслідування інших технологічних порушень триває.

Розслідування 12 технологічних порушень: на яких станціях

ДТЕК "Дніпроенерго" (загалом 7 технологічних порушень)

  • Запорізька ТЕС,
  • Криворізька ТЕС,
  • Придніпровська ТЕС.

Центренерго (4 технологічних порушення)

  • Зміївська ТЕС.

Донбасенерго (1 технологічне порушення)

  • Слов'янська ТЕС.

Основні причини зупинок блоків (результати розслідувань 75 технологічних порушень)

  • Помилкові дії керівного персоналу (24 відмови).
  • Дефект ремонту та помилкові дії ремонтного персоналу (21 відмова).
  • Вина персоналу служб, лабораторій, цехів, відділів (17 відмов).
  • Вплив сторонніх осіб і організацій (7 відмов).
  • Дефекти (6 інших відмов).

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Зупинки на українських електростанціях: що повідомляли раніше

  • 6 лютого зупинилися блоки на Ладижинській ТЕС (причина – шум у топці котла) та Добротвірській ТЕС (через несправність автомата безпеки). Обидві станції входять до складу компанії "ДТЕК Західенерго".
  • 7 числа стало відомим про зупинки 9 енергоблоків на 6 станціях. А саме на Криворізькій ТЕС (4 блоки), Придніпровській ТЕС, Ладижинській ТЕС і Добротвірській ТЕС (по 1 блоку). Усі вони входять до складу ДТЕК. Також зупинялися по 1 енергоблоку на Слов'янській ТЕС (Донбасенерго) і Вуглегірській ТЕС (Центренерго). Крім того, ще 6 блоків перебували поза роботою з причини відсутності палива.