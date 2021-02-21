Голова енергетичного комітету Ради Андрій Герус на початку лютого заявляв, що в періоди пікових навантажень не всі блоки на електростанціях України справно працювали. У Державній інспекції енергетичного нагляду прояснили ситуацію.

За словами Геруса, нормальній роботі електростанцій завадив стан теплової генерації України. Тому станом на 9 лютого 10 блоків ТЕС перебували в аварійному ремонті.

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Взимку повинні працювати 12 атомних блоків, тоді як зараз 10 блоків АЕС – у роботі, 5 блоків перебувають у плановому ремонті,

– додав голова енергетичного комітету.

Що на це відповіли у Держенергонагляді

За даними державної інспекції, у продовж 1 січня – 9 лютого на ТЕС ГК (генеруючі компанії) відбулось 92 аварійні зупинки енергоблоків (це передусім технологічні порушення). З них розслідували та склали 75 актів технологічних порушень. Розслідування інших технологічних порушень триває.

Розслідування 12 технологічних порушень: на яких станціях

ДТЕК "Дніпроенерго" (загалом 7 технологічних порушень)

Запорізька ТЕС,

Криворізька ТЕС,

Придніпровська ТЕС.

Центренерго (4 технологічних порушення)

Зміївська ТЕС.

Донбасенерго (1 технологічне порушення)

Слов'янська ТЕС.

Основні причини зупинок блоків (результати розслідувань 75 технологічних порушень)

Помилкові дії керівного персоналу (24 відмови).

Дефект ремонту та помилкові дії ремонтного персоналу (21 відмова).

Вина персоналу служб, лабораторій, цехів, відділів (17 відмов).

Вплив сторонніх осіб і організацій (7 відмов).

Дефекти (6 інших відмов).

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Зупинки на українських електростанціях: що повідомляли раніше

6 лютого зупинилися блоки на Ладижинській ТЕС (причина – шум у топці котла) та Добротвірській ТЕС (через несправність автомата безпеки). Обидві станції входять до складу компанії "ДТЕК Західенерго".

7 числа стало відомим про зупинки 9 енергоблоків на 6 станціях. А саме на Криворізькій ТЕС (4 блоки), Придніпровській ТЕС, Ладижинській ТЕС і Добротвірській ТЕС (по 1 блоку). Усі вони входять до складу ДТЕК. Також зупинялися по 1 енергоблоку на Слов'янській ТЕС (Донбасенерго) і Вуглегірській ТЕС (Центренерго). Крім того, ще 6 блоків перебували поза роботою з причини відсутності палива.