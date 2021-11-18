Головна експортна галузь: виробництво сільськогосподарської продукції рекордно зросло

Зауважте Рекордний врожай принесе Україні 0,8% ВВП, – Нацбанк

Зростання різко прискорилося на 1,9% проти даних за січень – серпень 2021 року.Однак воно фіксується на тлі низької бази минулого року – падіння на 14,2%.

Як змінились обсяги виробництва за січень – жовтень 202 року:

в рослинництві виробництво зросло на 18,0%,

у тваринництві – скоротилося на 4,7%.

Нарощення виробництва за січень – жовтень 2021 року