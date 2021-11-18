Як зростала сільськогосподарська галузь

  • Індекс сільськогосподарської продукції в Україні зріс на 113% за рік (з жовтня 2020 року по жовтень 2022 року).
  • Виробництво сільськогосподарської продукції за цей період зросло на 13%.

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Зростання різко прискорилося на 1,9% проти даних за січень – серпень 2021 року.Однак воно фіксується на тлі низької бази минулого року – падіння на 14,2%.

Як змінились обсяги виробництва за січень – жовтень 202 року:

  • в рослинництві виробництво зросло на 18,0%,
  • у тваринництві – скоротилося на 4,7%.

Нарощення виробництва за січень – жовтень 2021 року

  • Сільськогосподарські підприємства наростили виробництво на 17,2%.
  • Господарства населення – на 6,3%.

Сільське господарство в Україні

Зміна індексу сільськогосподарської продукції / Скриншот з експрес-випуску Держстату