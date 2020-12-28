Голова Ради Нацбанку Боглан Данилишин вважає, що позови, які подали до суду Катерина Рожкова та Дмитро Сологуб є проявом "юридичного демаршу". Данилишин зазначив, що це заступники очільника НБУ зробили недарма перед приїздом місії МВФ в Україну.

Карати Сологуба та Рожкову є за що, – Данилишин

Сам голова Ради НБУ вважає, що карати Сологуба та Рожкову було за що. Про це Данилишин написав у фейсбуці.

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Данилишин наголосив, що заступники голови регулятора є "найманими клерками", і Рада може їх, як похвалити, так і покарати.

Карати є за що – від "банкопаду" – найбільшої авантюри періоду 2014 –2018 років, який разом зі спецоперацією по відомому банку забрав майже 38 % втрат ВВП, так маніпуляціями з відсотковими ставками, що суттєво пригальмувало розвиток економіки, починаючи з 2017 року,

– написав Данилишин.

Голова Ради наголосив, що у Рожкової та Сологуба було кілька місяців після отримання доган, аби знайти спільну мову з Радою. Проте позови до ОАСК подали начебто недарма саме перед приїздом місії МВФ в Україну.

Пані Рожкова свого часу була задіяна в переговорних процедурах з керівництвом Фонду … і вирішила всі ці "знання" задіяти. Відтак я роблю висновок, що мета отого юридичного демаршу – послабити позиції української сторони у перемовинах з представниками МВФ,

– сказав Данилишин.

Рожкова та Сологуб просять визнати протиправними рішення Ради НБУ

Зазначимо, що перша заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова та заступник голови НБУ Дмитро Сологуб оскаржують винесені їм Радою регулятора догани в Окружному адмінсуді Києва. Позивачі просять визнати протиправними та скасувати рішення.

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