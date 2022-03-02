Голова НБУ закликав заблокувати для Росії та Білорусі використання СПЗ

Голова НБУ Кирило Шевченко закликав МВФ та країни G7 заблокувати для Росії та Білорусі можливість використати нещодавній розподіл спеціальних прав запозичення (СПЗ). Оскільки ці кошти можуть бути використані для фінансування війни проти України.

До чого закликав Шевченко

Окрім заборони Білорусі та Росії використовувати СПЗ, голова НБУ також закликав усунути виконавчого директора МВФ від Росії від участі у засіданнях Ради директорів Фонду.

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Що таке СПЗ Спеціальні права запозичення (СПЗ) – резервний та платіжний засіб, що емітується МВФ та існує лише в безготівковій формі у вигляді записів на банківських рахунках. Нагадаємо, що МВФ у 2021 році надавало транші для відновлення економіки після коронокризи, котрі країни отримували у вигляді СПЗ.

Заборона на участь у засіданнях Ради директорів Фонду

Крім того, Шевченко закликав міжнародне співтовариство заборонити російській та білоруській делегаціям брати участь у Весняних зборах МВФ та Групи Світового банку.

Для нас надзвичайно важливо зробити все, щоб фінсектор РФ відчув усі наслідки російської агресії проти України,

– наголосив Шевченко.

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