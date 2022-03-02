До чого закликав Шевченко

Окрім заборони Білорусі та Росії використовувати СПЗ, голова НБУ також закликав усунути виконавчого директора МВФ від Росії від участі у засіданнях Ради директорів Фонду.

Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Що таке СПЗ Спеціальні права запозичення (СПЗ) – резервний та платіжний засіб, що емітується МВФ та існує лише в безготівковій формі у вигляді записів на банківських рахунках. Нагадаємо, що МВФ у 2021 році надавало транші для відновлення економіки після коронокризи, котрі країни отримували у вигляді СПЗ.

Заборона на участь у засіданнях Ради директорів Фонду

Крім того, Шевченко закликав міжнародне співтовариство заборонити російській та білоруській делегаціям брати участь у Весняних зборах МВФ та Групи Світового банку.

Для нас надзвичайно важливо зробити все, щоб фінсектор РФ відчув усі наслідки російської агресії проти України,

– наголосив Шевченко.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!