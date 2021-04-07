У порівнянні з першим кварталом 2020 року у першому кварталі 2021 року ВВП України вочевидь трішки знизився. Пояснити це можна ще "доковідною" базою порівняння та наявністю нових локдаунів.

Глава Національного банку України Кирило Шевченко заявив, що очікувати зростання ВВП у першому кварталі цьогоріч точно не варто. Зауважте На який ВВП чекати українцям у 2021 – 2022 роках: прогноз МВФ Ми не очікуємо приросту ВВП за перший квартал, а, швидше за все, буде зберігатися деякий мінус у річному вимірі,

– наголосив очільник НБУ. Що ще сказав Шевченко Вплив локдауну у січні на річний ВВП оцінили у 0,2% процентних пунктів.

У НБУ такий вплив назвали "незначним". Деяким галузям локдаун взагалі не зашкодив. Зокрема, мовиться про металургію та аграрну промисловість. Окрім того, вдалося зафіксувати приріст роздрібного товарообігу.

Лише у січні роздрібний товарообіг "додав" 3,5%. У лютому – прискорився до 5,6%. Вочевидь це пов'язано зі зростанням зарплат.

Локдаун у березні теж не матиме значного впливу на ВВП. Однак остаточна оцінка залежатиме від фактичних параметрів карантину.

У першому кварталі 2021 року зовнішня кон'юнктура загалом сприяла українській економіці. На жаль, у максимальному масштабі Україна не змогла скористатися цим бонусом. Зокрема, через погодні умови: обмеження у портах і на автодорогах.

Водночас "чорний лебідь" у Суецькому каналі фактично не вплинув на функціонування українського експорту та імпорту товарів.

Динаміку ВВП трішки погіршує складна ситуація у сфері тваринництва. В Україні скорочуються обсяги виробництва м'ясних та молочних продуктів.

Платіжний баланс за підсумками першого кварталу Нацбанк очікує "абсолютно нормальним" – з позитивним сальдо. Які прогнози озвучив глава НБУ Головним припущенням макропрогнозу НБУ є те, що наразі Україна може розраховувати на 2 транші від Міжнародного валютного фонду.

Окрім того, Україна може отримати від МВФ додаткові гроші. Точна цифра залежатиме від курсу валют.