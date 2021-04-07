Продовжуємо падати: Голова Нацбанку прогнозує зниження ВВП України
У порівнянні з першим кварталом 2020 року у першому кварталі 2021 року ВВП України вочевидь трішки знизився. Пояснити це можна ще "доковідною" базою порівняння та наявністю нових локдаунів.
Джерело:Інтерфакс-Україна
Глава Національного банку України Кирило Шевченко заявив, що очікувати зростання ВВП у першому кварталі цьогоріч точно не варто.
Зауважте На який ВВП чекати українцям у 2021 – 2022 роках: прогноз МВФ
Ми не очікуємо приросту ВВП за перший квартал, а, швидше за все, буде зберігатися деякий мінус у річному вимірі,
– наголосив очільник НБУ.
Що ще сказав Шевченко
- Вплив локдауну у січні на річний ВВП оцінили у 0,2% процентних пунктів.
- У НБУ такий вплив назвали "незначним". Деяким галузям локдаун взагалі не зашкодив. Зокрема, мовиться про металургію та аграрну промисловість. Окрім того, вдалося зафіксувати приріст роздрібного товарообігу.
- Лише у січні роздрібний товарообіг "додав" 3,5%. У лютому – прискорився до 5,6%. Вочевидь це пов'язано зі зростанням зарплат.
- Локдаун у березні теж не матиме значного впливу на ВВП. Однак остаточна оцінка залежатиме від фактичних параметрів карантину.
- У першому кварталі 2021 року зовнішня кон'юнктура загалом сприяла українській економіці. На жаль, у максимальному масштабі Україна не змогла скористатися цим бонусом. Зокрема, через погодні умови: обмеження у портах і на автодорогах.
- Водночас "чорний лебідь" у Суецькому каналі фактично не вплинув на функціонування українського експорту та імпорту товарів.
- Динаміку ВВП трішки погіршує складна ситуація у сфері тваринництва. В Україні скорочуються обсяги виробництва м'ясних та молочних продуктів.
- Платіжний баланс за підсумками першого кварталу Нацбанк очікує "абсолютно нормальним" – з позитивним сальдо.
Які прогнози озвучив глава НБУ
- Головним припущенням макропрогнозу НБУ є те, що наразі Україна може розраховувати на 2 транші від Міжнародного валютного фонду.
- Окрім того, Україна може отримати від МВФ додаткові гроші. Точна цифра залежатиме від курсу валют.
Поділитися новиною