Голова місії МВФ та очільник Мінфіну провели онлайн-зустріч: про що говорили
Джерело:Міністерство фінансів України
Очільник Міністерства фінансів Сергій Марченко провів онлайн-зустріч з главою місії Європейського департаменту Міжнародного валютного фонду Іванною Голлар. Під час зустрічі говорили про державний бюджет на майбутній рік, Національний банк та антикорупційні органи.
Про що говорили під час зустрічі
Під час онлайн-зустрічі очільник Мінфіну та два його заступники обговорили з главою місії ряд питань.
- Забезпечення незалежності НБУ та антикорупційних органів.
- Законопроєкт №5600, який створює додатковий ресурс для Бюджету-2022 та його важливість для України.
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Скільки триватиме місія МВФ
У Мінфіні розповіли, що місія продовжить свою роботу протягом наступних тижнів. В рамках якої представники Фонду проведуть низку зустрічей з органами виконавчої влади України для оцінки досягнення цілей програми stand-by.Нагадаємо, що свою роботу місія МВФ в Україні розпочала 21 вересня 2021 року.
За результатами роботи місії очікується підготовка необхідних документів для першого перегляду спільної Програми "Стенд-бай" та її розгляду Радою Директорів МВФ,
– йдеться у повідомленні Мінфіну.
Онлайн-зустріч Мінфіну з главою місії Європейського департаменту МВФ Іванною Голлар / Фото Мінфіну
Що відомо про програму stand-byStand-by зосереджена на підтримці макроекономічної та фінансової стабільності у сферах фіскальної, монетарної, енергетичної, антикорупційної політики та фінансового сектору. Програма МВФ відкриває можливості для отримання фінансової підтримки від інших міжнародних партнерів, вважають у Мінфіні.
Україна та МВФ: останні події
- 23 серпня направив в Україну 2,7 мільярда доларів. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що це – безповоротна допомога. У Кабміні повідомили, що ці гроші направлять на соціальні виплати.
- За словами Катерини Рожкової, це – гроші нової емісії. В Україні їх назвали чудовим подарунком до Дня Незалежності.
- Наразі Україна також може отримати 700 мільйонів доларів траншу. За словами Данила Гетманцева, є шанс, що це станеться вже у жовтні.
- 21 вересня 2021 року розпочала роботу місія МВФ в Україні. Вона зосередиться на незалежності НБУ, реформі судової сфери, зміцненні антикорупційних інституцій, проєкті держбюджету на 2022 рік.