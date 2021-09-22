Голова місії МВФ та очільник Мінфіну провели онлайн-зустріч: про що говорили

Очільник Міністерства фінансів Сергій Марченко провів онлайн-зустріч з главою місії Європейського департаменту Міжнародного валютного фонду Іванною Голлар. Під час зустрічі говорили про державний бюджет на майбутній рік, Національний банк та антикорупційні органи.

Про що говорили під час зустрічі

Під час онлайн-зустрічі очільник Мінфіну та два його заступники обговорили з главою місії ряд питань.

Забезпечення незалежності НБУ та антикорупційних органів.

Законопроєкт №5600, який створює додатковий ресурс для Бюджету-2022 та його важливість для України.

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Скільки триватиме місія МВФ

У Мінфіні розповіли, що місія продовжить свою роботу протягом наступних тижнів. В рамках якої представники Фонду проведуть низку зустрічей з органами виконавчої влади України для оцінки досягнення цілей програми stand-by.

За результатами роботи місії очікується підготовка необхідних документів для першого перегляду спільної Програми "Стенд-бай" та її розгляду Радою Директорів МВФ,

– йдеться у повідомленні Мінфіну.

Онлайн-зустріч Мінфіну з главою місії Європейського департаменту МВФ Іванною Голлар / Фото Мінфіну

Що відомо про програму stand-by Stand-by зосереджена на підтримці макроекономічної та фінансової стабільності у сферах фіскальної, монетарної, енергетичної, антикорупційної політики та фінансового сектору. Програма МВФ відкриває можливості для отримання фінансової підтримки від інших міжнародних партнерів, вважають у Мінфіні.

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