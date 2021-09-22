Про що говорили під час зустрічі
Під час онлайн-зустрічі очільник Мінфіну та два його заступники обговорили з главою місії ряд питань.
- Забезпечення незалежності НБУ та антикорупційних органів.
- Законопроєкт №5600, який створює додатковий ресурс для Бюджету-2022 та його важливість для України.
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Скільки триватиме місія МВФ
У Мінфіні розповіли, що місія продовжить свою роботу протягом наступних тижнів. В рамках якої представники Фонду проведуть низку зустрічей з органами виконавчої влади України для оцінки досягнення цілей програми stand-by.
За результатами роботи місії очікується підготовка необхідних документів для першого перегляду спільної Програми "Стенд-бай" та її розгляду Радою Директорів МВФ,
– йдеться у повідомленні Мінфіну.
Онлайн-зустріч Мінфіну з главою місії Європейського департаменту МВФ Іванною Голлар / Фото Мінфіну
Що відомо про програму stand-byStand-by зосереджена на підтримці макроекономічної та фінансової стабільності у сферах фіскальної, монетарної, енергетичної, антикорупційної політики та фінансового сектору. Програма МВФ відкриває можливості для отримання фінансової підтримки від інших міжнародних партнерів, вважають у Мінфіні.
Україна та МВФ: останні події
- 23 серпня направив в Україну 2,7 мільярда доларів. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що це – безповоротна допомога. У Кабміні повідомили, що ці гроші направлять на соціальні виплати.
- За словами Катерини Рожкової, це – гроші нової емісії. В Україні їх назвали чудовим подарунком до Дня Незалежності.
- Наразі Україна також може отримати 700 мільйонів доларів траншу. За словами Данила Гетманцева, є шанс, що це станеться вже у жовтні.
- 21 вересня 2021 року розпочала роботу місія МВФ в Україні. Вона зосередиться на незалежності НБУ, реформі судової сфери, зміцненні антикорупційних інституцій, проєкті держбюджету на 2022 рік.