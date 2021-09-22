Про що говорили під час зустрічі

Під час онлайн-зустрічі очільник Мінфіну та два його заступники обговорили з главою місії ряд питань.

Забезпечення незалежності НБУ та антикорупційних органів.

Законопроєкт №5600, який створює додатковий ресурс для Бюджету-2022 та його важливість для України.

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Скільки триватиме місія МВФ

У Мінфіні розповіли, що місія продовжить свою роботу протягом наступних тижнів. В рамках якої представники Фонду проведуть низку зустрічей з органами виконавчої влади України для оцінки досягнення цілей програми stand-by.

Нагадаємо, що свою роботу місія МВФ в Україні розпочала 21 вересня 2021 року.

За результатами роботи місії очікується підготовка необхідних документів для першого перегляду спільної Програми "Стенд-бай" та її розгляду Радою Директорів МВФ,

– йдеться у повідомленні Мінфіну.

Онлайн-зустріч Мінфіну з главою місії Європейського департаменту МВФ Іванною Голлар / Фото Мінфіну

Що відомо про програму stand-by Stand-by зосереджена на підтримці макроекономічної та фінансової стабільності у сферах фіскальної, монетарної, енергетичної, антикорупційної політики та фінансового сектору. Програма МВФ відкриває можливості для отримання фінансової підтримки від інших міжнародних партнерів, вважають у Мінфіні.

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