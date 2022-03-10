Таку інформацію передає видання Bloomberg з посиланням на повідомлення компанії.

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За словами пресслужби Goldman, інвестбанк гортає свій бізнес у Росії відповідно до нормативних та ліцензійних вимог.

Ми зосереджені на підтримці наших клієнтів по всьому світу в управлінні або закритті вже існуючих зобов'язань на ринку,

– повідомили у Goldman.

Кілька останніх років інвестиційний банк зберігав свою присутність в Росії, хоча країна не становить значної частини її глобального бізнесу. Проте на кінець 2021 року кредитний ризик компанії в Росії становив 650 мільйонів доларів.

У процесі виходу з Росії банк все ще торгуватиме корпоративними бондами, прив'язаними до країни, але не робитиме ставки щодо їхніх котирувань.

Зауважимо, що Goldman є першою фірмою з Волл-стріт, яка оголосила про вихід з ринку РФ. Проте раніше Citigroup Inc. заявляла, що переглядає свою діяльність в країні. Нью-йоркська компанія має найбільшу присутність в Росії серед усіх банків США.

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