Goldman Sachs погіршив економічний прогноз Китаю: все через нестачу електроенергії
Джерело:BBC News
Інвестиційний банківський гігант Goldman Sachs знизив прогноз економічного росту Пекіну на 0,4% у 2021 році. Причиною стала нестача електроенергії, через що постраждало 44% промислової діяльності в країні.
Прогноз росту ВВП від Goldman Sachs
У Goldman Sachs очікують, що друга по величині економіка світу у поточному році зросте на 7,8% замість попередніх 8,2%. У інвестиційному банку вважають, що серйозне скорочення промислового виробництва, викликане відключеннями електроенергії, відчутно тисне на економіку країни у бік зниження ВВП.
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Інші економічні прогнози росту ВВП Китаю
Японський фінансовий гігант Nomura, інвестиційний банк з Волл-стріт Morgan Stanley та China International Capital Corporation також або знизили свої прогнози економічного зростання для Китаю, або попередили про уповільнення зростання через перебої в подачі електроенергії.
Що таке ВВПВВП – це внутрішній валовий продукт, що характеризує результат виробничої діяльності резидентів у межах економічної території країни й вимірюється сукупною вартістю товарів та послуг, виготовлених ними для кінцевого використання.
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Скорочення енергоспоживання
Дефіцит енергії спочатку торкнувся виробників по всій країні, багато з яких були змушені обмежити або зупинити виробництво в останні тижні. За оцінками Goldman Sachs від введення квоти на електроспоживання постраждало 44% промислової діяльності Китаю.
Також через брак електроенергії в Китаї, викликаної екологічним контролем, обмеженнями поставок і різким зростанням цін, деякі фабрики та будинки залишилися без електрики. Нині нестача електроенергії поширилася на деякі будинки, а жителі північного сходу Китаю зіткнулися з неоголошеним відключенням електроенергії в останні кілька днів.
Люди, що живуть в провінціях Ляонін, Цзілінь і Хейлунцзян, скаржилися в соціальних мережах на відсутність опалення, непрацюючі ліфти та світлофори. Влада провінції щосили намагаються гарантувати жителям електрику та опалення.Варто зауважити, що Китай досить сильно залежить від вугілля для виробництва електроенергії.
Китайська економіка вже бореться з впливом нових жорстких правил в деяких з найбільших галузей економіки країни, таких як девелопери та технологічні компанії, вважають аналітики BBC.
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Економіка Китаю у 2021 році: коротко
- Економіка Китаю становить понад 15% світового ВВП. На думку, радника Зеленського Олега Устенка, економіка КНР витягнула більш як 3% для світової економіки й, якби не Піднебесна, то світ скотився б до куди гірших показників. Нагадаємо, що світовий ВВП впав 3,3% у 2020 році.
- У I кварталі 2021 року ВВП Китаю зріс на 18,3%, що є найбільшим стрибком економіки країни з 1992 року.
- Економічне відновлення Китаю у II кварталі суттєво сповільнилось й ВВП становив 7,9% в річному вимірі.
- Китай поставив мету економічного зростання на рівні 6% до 2021 року після скасування цієї мети торік.