Прогноз росту ВВП від Goldman Sachs

У Goldman Sachs очікують, що друга по величині економіка світу у поточному році зросте на 7,8% замість попередніх 8,2%. У інвестиційному банку вважають, що серйозне скорочення промислового виробництва, викликане відключеннями електроенергії, відчутно тисне на економіку країни у бік зниження ВВП.

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Інші економічні прогнози росту ВВП Китаю

Японський фінансовий гігант Nomura, інвестиційний банк з Волл-стріт Morgan Stanley та China International Capital Corporation також або знизили свої прогнози економічного зростання для Китаю, або попередили про уповільнення зростання через перебої в подачі електроенергії.

Що таке ВВП ВВП – це внутрішній валовий продукт, що характеризує результат виробничої діяльності резидентів у межах економічної території країни й вимірюється сукупною вартістю товарів та послуг, виготовлених ними для кінцевого використання.

Нагадаємо, що у Китаї різке скорочення енергоспоживання через подорожчання енергоносіїв. Також у країні хочуть продемонструвати "зелений курс" перед зимовою Олімпіадою й тому було прийнято рішення скоротити викиди вуглецю в атмосферу та ввести спеціальні квоти.

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Скорочення енергоспоживання

Дефіцит енергії спочатку торкнувся виробників по всій країні, багато з яких були змушені обмежити або зупинити виробництво в останні тижні. За оцінками Goldman Sachs від введення квоти на електроспоживання постраждало 44% промислової діяльності Китаю.

Також через брак електроенергії в Китаї, викликаної екологічним контролем, обмеженнями поставок і різким зростанням цін, деякі фабрики та будинки залишилися без електрики. Нині нестача електроенергії поширилася на деякі будинки, а жителі північного сходу Китаю зіткнулися з неоголошеним відключенням електроенергії в останні кілька днів.

Люди, що живуть в провінціях Ляонін, Цзілінь і Хейлунцзян, скаржилися в соціальних мережах на відсутність опалення, непрацюючі ліфти та світлофори. Влада провінції щосили намагаються гарантувати жителям електрику та опалення.

Варто зауважити, що Китай досить сильно залежить від вугілля для виробництва електроенергії.

Китайська економіка вже бореться з впливом нових жорстких правил в деяких з найбільших галузей економіки країни, таких як девелопери та технологічні компанії, вважають аналітики BBC.

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