Прогноз росту ВВП від Goldman Sachs

У Goldman Sachs очікують, що друга по величині економіка світу у поточному році зросте на 7,8% замість попередніх 8,2%. У інвестиційному банку вважають, що серйозне скорочення промислового виробництва, викликане відключеннями електроенергії, відчутно тисне на економіку країни у бік зниження ВВП.

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Інші економічні прогнози росту ВВП Китаю

Японський фінансовий гігант Nomura, інвестиційний банк з Волл-стріт Morgan Stanley та China International Capital Corporation також або знизили свої прогнози економічного зростання для Китаю, або попередили про уповільнення зростання через перебої в подачі електроенергії.

Що таке ВВП

ВВП – це внутрішній валовий продукт, що характеризує результат виробничої діяльності резидентів у межах економічної території країни й вимірюється сукупною вартістю товарів та послуг, виготовлених ними для кінцевого використання.

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Скорочення енергоспоживання

Дефіцит енергії спочатку торкнувся виробників по всій країні, багато з яких були змушені обмежити або зупинити виробництво в останні тижні. За оцінками Goldman Sachs від введення квоти на електроспоживання постраждало 44% промислової діяльності Китаю.

Також через брак електроенергії в Китаї, викликаної екологічним контролем, обмеженнями поставок і різким зростанням цін, деякі фабрики та будинки залишилися без електрики. Нині нестача електроенергії поширилася на деякі будинки, а жителі північного сходу Китаю зіткнулися з неоголошеним відключенням електроенергії в останні кілька днів.

Люди, що живуть в провінціях Ляонін, Цзілінь і Хейлунцзян, скаржилися в соціальних мережах на відсутність опалення, непрацюючі ліфти та світлофори. Влада провінції щосили намагаються гарантувати жителям електрику та опалення.

Китайська економіка вже бореться з впливом нових жорстких правил в деяких з найбільших галузей економіки країни, таких як девелопери та технологічні компанії, вважають аналітики BBC.

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