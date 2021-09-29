Прогноз росту ВВП від Goldman Sachs
У Goldman Sachs очікують, що друга по величині економіка світу у поточному році зросте на 7,8% замість попередніх 8,2%. У інвестиційному банку вважають, що серйозне скорочення промислового виробництва, викликане відключеннями електроенергії, відчутно тисне на економіку країни у бік зниження ВВП.
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Інші економічні прогнози росту ВВП Китаю
Японський фінансовий гігант Nomura, інвестиційний банк з Волл-стріт Morgan Stanley та China International Capital Corporation також або знизили свої прогнози економічного зростання для Китаю, або попередили про уповільнення зростання через перебої в подачі електроенергії.
Що таке ВВПВВП – це внутрішній валовий продукт, що характеризує результат виробничої діяльності резидентів у межах економічної території країни й вимірюється сукупною вартістю товарів та послуг, виготовлених ними для кінцевого використання.
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Скорочення енергоспоживання
Дефіцит енергії спочатку торкнувся виробників по всій країні, багато з яких були змушені обмежити або зупинити виробництво в останні тижні. За оцінками Goldman Sachs від введення квоти на електроспоживання постраждало 44% промислової діяльності Китаю.
Також через брак електроенергії в Китаї, викликаної екологічним контролем, обмеженнями поставок і різким зростанням цін, деякі фабрики та будинки залишилися без електрики. Нині нестача електроенергії поширилася на деякі будинки, а жителі північного сходу Китаю зіткнулися з неоголошеним відключенням електроенергії в останні кілька днів.
Люди, що живуть в провінціях Ляонін, Цзілінь і Хейлунцзян, скаржилися в соціальних мережах на відсутність опалення, непрацюючі ліфти та світлофори. Влада провінції щосили намагаються гарантувати жителям електрику та опалення.
Китайська економіка вже бореться з впливом нових жорстких правил в деяких з найбільших галузей економіки країни, таких як девелопери та технологічні компанії, вважають аналітики BBC.
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Економіка Китаю у 2021 році: коротко
- Економіка Китаю становить понад 15% світового ВВП. На думку, радника Зеленського Олега Устенка, економіка КНР витягнула більш як 3% для світової економіки й, якби не Піднебесна, то світ скотився б до куди гірших показників. Нагадаємо, що світовий ВВП впав 3,3% у 2020 році.
- У I кварталі 2021 року ВВП Китаю зріс на 18,3%, що є найбільшим стрибком економіки країни з 1992 року.
- Економічне відновлення Китаю у II кварталі суттєво сповільнилось й ВВП становив 7,9% в річному вимірі.
- Китай поставив мету економічного зростання на рівні 6% до 2021 року після скасування цієї мети торік.