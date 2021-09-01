"Glusco – фактично банкрут": мережа почала віддавати свої АЗС в оренду
Джерело:Enkorr
Мережа АЗК Glusco відтепер здаватиме в оренду частину своїх автозаправних комплексів. На цей крок компанія пішла для того, аби покрити операційні витрати.
Як розповів представник топменеджменту компанії, Glusco вже здала в оренду 6 – 7 автозаправних комплексів.
Цікаво У ДФС пояснили відновлення роботи АЗС Glusco
Він констатував, що торгівля газом і робота магазинів не забезпечують покриття поточних витрат.
Тому ми ухвалили рішення здати кілька станцій в оренду, щоб перекрити нестачу коштів на утримання мережі та персоналу,
– розповів представник компанії.
Станом на початок вересня 4 комплекси вже приступили до роботи, з яких:
- 2 – під брендом WOG;
- 1 – KLO;
- 1 – "БРСМ".
Усі вони розташовані в Києві. За словами співрозмовника, компанія вела переговори з більшістю основних учасників ринку, будучи зацікавленою в отриманні максимальної вигоди від здачі станцій.
Зміна власника Glusco
Що стосується майбутньої зміни власника мережі Glusco і його позиції щодо передачі станцій в оренду, співрозмовник видання сказав, що договори не передбачають тривалих термінів оренди й в будь-якому випадку в орендарів буде часовий лаг завершення роботи на комплексах Glusco.
Що варто знати про мережу Glusco
- Її пов'язують з народним депутатом від ОПЗЖ Віктором Медведчуком, на якого раніше наклали санкції. 11 березня 2021 року СБУ заявила про викриття масштабної оборудки з "тіньової" реалізації неякісних нафтопродуктів на Glusco.
- СБУ через це проводила обшуки на АЗС, в офісних приміщеннях і нафтобазах. Загалом перевірили понад 140 об'єктів. 14 червня Державна фіскальна служба наклала арешт на корпоративні права компанії.