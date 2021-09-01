Як розповів представник топ-менеджменту компанії, Glusco вже здала в аренду 6 – 7 автозаправних комплексів.

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Він констатував, що торгівля газом і робота магазинів не забезпечують покриття поточних витрат.

Тому ми ухвалили рішення здати кілька станцій в оренду, щоб перекрити нестачу коштів на утримання мережі та персоналу,

– розповів представник компанії.

Станом на початок вересня 4 комплекси вже приступили до роботи, з яких:

2 – під брендом WOG;

1 – KLO;

1 – "БРСМ".

Усі вони розташовані в Києві. За словами співрозмовника, компанія вела переговори з більшістю основних учасників ринку, будучи зацікавленою в отриманні максимальної вигоди від здачі станцій.

Зміна власника Glusco

Що стосується майбутньої зміни власника мережі Glusco і його позиції щодо передачі станцій в оренду, співрозмовник видання сказав, що договори не передбачають тривалих термінів оренди й в будь-якому випадку в орендарів буде часовий лаг завершення роботи на комплексах Glusco.

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