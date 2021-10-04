Глобальний збій соцмереж: Цукерберг вже втратив понад 6 мільярдів доларів
Джерело:Forbes
Глава Facebook Марк Цукерберг втратив 6,6 мільярдів доларів на тлі збою у Facebook, Instagram і WhatsApp. Проблеми у роботі соцмереж з'явились 4 жовтня.
Цукерберг опустився на 6 місце у списку мільярдерів.
До речі Акції IT-компаній США падають: година простою обійшлася економіці світу в 160 мільйонів доларів
Падіння акцій
Унаслідок збою акції провідних IT-компаній світу впали.
- Twitter – на 6,4%;
- Facebook – на 5,7%;
- Amazon – на 2,8%;
- Apple – на 2,8%.
- Alphabet – на 2,5%;
- Netflix – на 2,3%;
Глобальний збій соцмереж: що відомо
Ввечері 4 жовтня провідні соцмережі Facebook та Instagram перестали працювати. Проблеми виникли і в роботі мессенджеру WhatsApp. Користувачі не можуть зайти ні в мобільні додатки, ні на вебсайти.
На офіційній сторінці Facebook вже вибачились. Проблеми з'ясовують. Однак, крім того, збої з'явились у низці інших платформ: Netflix, Steam, PlayStation, Twitter, Google, Amazon та TikTok.
За повідомленням ЗМІ, глобальний збій могла викликати помилка в конфігурації, а також ймовірний саботаж з боку співробітників Facebook.