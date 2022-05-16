В Україні неодноразово заявляли, що наразі ключовим питання у контексті санкцій проти Росії є ембарго на нафту. Жозеп Боррель на пресконференції після засідання Ради ЄС із закордонних справ додав, що вони продовжують працювати над санкціями проти держави-агресорки.

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У ЄС не змогли досягти згоди щодо ембарго на нафту

Ціль – зробити ціну військового вторгнення в Україну. За словами дипломати, перед ними стоїть той же виклик – рішення щодо ембарго на російську нафту, пише "Інтерфакс-Україна".

На жаль, сьогодні було неможливо досягти угоди, щоб фіналізувати шостий пакет санкцій. Питання повернеться до Комітету постійних представників, і посли продовжать дискусії,

– пояснив Боррель.

У понеділок, 16 травня, глава європейської дипломатії Жозеп Боррель попереджав перед зустріччю Ради Євросоюзу із зовнішніх справ, що навряд чи главам дипломатичних відомств вдасться узгодити питання щодо запровадження ембарго на нафту з Росії. Боррель наголосив, що позиції країн, які не підтримують цей крок, відстоюють досить жорсткі позиції.

Цікаво, що буквально кілька годин тому міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив про початок робочого візиту до Брюсселя. Він наголосив, що одна з його ключових цілей – просування шостого пакета санкцій проти держави-агресорки. Дипломат наголосив на важливості включення до нього ембарго на російську нафту.

Що ще відомо про нафтове ембарго для Росії:

У Німеччині анонсували відмову від вугілля та нафти російського походження до кінця 2022 року.

На жаль, є країни, які не підтримують запровадження ембарго на російську нафту. Флагманом залишається Угорщина. ЗМІ повідомляють, що уряд Віктора Орбана вимагає від Євросоюзу до 750 мільйонів євро.

За інформацією ЗМІ, у Брюсселі також міркують над ще одним варіантом. Йдеться про внесення змін до 6-го санкційного пакета, а точніше зачекати із забороною на російську нафту.

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