Немає нічого загрозливого, – глава НБУ заявив, що Україна може розраховувати на 2 транші МВФ

Україна може розраховувати на 2 транші від Міжнародного валютного фонду. Такий висновок зробив глава Національного банку України Кирило Шевченко з огляду на більш тривалий процес переговорів.

Як пояснив Шевченко, це є головним припущенням нашого макропрогнозу. Він також висловив надію, що Верховна Рада ухвалить всі закони, які необхідні для продовження співпраці з МВФ.

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Водночас він додав, що не бачить нічого загрозливого, навіть у разі зниження обсягів допомоги.

Ці кошти можуть бути заміщені розміщенням євробондів. Ми ж з вами знаємо, що МВФ – це не про гроші, а про довіру до країни. Це потужний сигнал інвесторам,

– додав глава центробанку.

Глава НБУ підкреслив, що його інституція не фінансуватиме дефіцит держбюджету в разі відсутності фінансування.

"Уже був минулий рік, коли було дуже багато спекуляцій на цю тему. Я можу тільки знову процитувати улюблену статтю закону про НБУ №54: "Національний банк не фінансує дефіцит державного бюджету". Ні НБУ, ні я не плануємо відступати від цього пункту", – вказав Кирило Шевченко.

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