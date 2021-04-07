Немає нічого загрозливого, – глава НБУ заявив, що Україна може розраховувати на 2 транші МВФ
Україна може розраховувати на 2 транші від Міжнародного валютного фонду. Такий висновок зробив глава Національного банку України Кирило Шевченко з огляду на більш тривалий процес переговорів.
Джерело:Інтерфакс-Україна
Як пояснив Шевченко, це є головним припущенням нашого макропрогнозу. Він також висловив надію, що Верховна Рада ухвалить всі закони, які необхідні для продовження співпраці з МВФ.
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Водночас він додав, що не бачить нічого загрозливого, навіть у разі зниження обсягів допомоги.
Ці кошти можуть бути заміщені розміщенням євробондів. Ми ж з вами знаємо, що МВФ – це не про гроші, а про довіру до країни. Це потужний сигнал інвесторам,
– додав глава центробанку.
Глава НБУ підкреслив, що його інституція не фінансуватиме дефіцит держбюджету в разі відсутності фінансування.
"Уже був минулий рік, коли було дуже багато спекуляцій на цю тему. Я можу тільки знову процитувати улюблену статтю закону про НБУ №54: "Національний банк не фінансує дефіцит державного бюджету". Ні НБУ, ні я не плануємо відступати від цього пункту", – вказав Кирило Шевченко.
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Що відомо про співпрацю України та МВФ
- У 2020 році МВФ затвердив 18-місячну програму фінансування. Вона передбачає допомогу в розмірі 5 мільярдів доларів.
- Влітку 2020 року Україна вже отримала перші 2 мільярди. Також наша країна мала отримати ще 2 транші по 700 мільйонів доларів, але їх досі не надали.
- Є думка, що цього не сталося через те, що Україна не виконала своїх зобов'язань. Однак міністр фінансів Сергій Марченко це спростував.
- Напередодні Марченко заявив, що Україна планує найближчим часом укласти staff level agreement з Міжнародним валютним фондом. Після ухвалення угоди Україна продовжить робити все, щоб отримати кошти від МВФ.
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