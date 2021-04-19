Глава Мінфіну Марченко розповів про підсумки аудиту ковідного фонду

Міністерство фінансів України провело аудит Фонду боротьби з COVID-19. За словами очільника міністерства Сергія Марченка, під час перевірки виявили низку порушень у процедурах.

Про це Марченко розповів в інтерв'ю виданню LB.ua. Водночас міністр наголосив, що факту крадіжок з ковідного фонду не зафіксували.

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Очільник Міністерства фінансів України сказав, що результати аудиту Україна вже передала МВФ. Загалом провели 962 процедури державного контролю.

Там є низка порушень у процедурах, але те, що якісь гроші вкрали або ще щось таке, що ви хотіли б почути, я не можу сказати,

– зазначив Марченко.

Водночас він зауважив, що Мінфін зацікавлений у тому, аби порушників викрили та покарали.

Що відомо про ковідний фонд

Ще у березні 2020 року в Україні створили Фонд боротьби з COVID-19. Для цього скоротили видатки бюджету-2020 на 49 мільярдів гривень, долучили туди допомогу іноземних партнерів, а саме – транш від МВФ, кошти Євросоюзу та США.

Загалом у фонд змогли зібрати майже 66 мільярдів гривень. Однак частину грошей витрачали не на сферу охорони здоров'я, а на будівництво доріг, соцзахист, культуру.

Відомо, що станом на 31 грудня 2020 року використали 63,7 мільярда гривень з передбачених 72 мільярдів. Це становить 89% використаних грошей із загальної суми.