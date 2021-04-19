Міністерство фінансів України провело аудит Фонду боротьби з COVID-19. За словами очільника міністерства Сергія Марченка, під час перевірки виявили низку порушень у процедурах.

Про це Марченко розповів в інтерв'ю виданню LB.ua. Водночас міністр наголосив, що факту крадіжок з ковідного фонду не зафіксували.

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Очільник Міністерства фінансів України сказав, що результати аудиту Україна вже передала МВФ. Загалом провели 962 процедури державного контролю.

Там є низка порушень у процедурах, але те, що якісь гроші вкрали або ще щось таке, що ви хотіли б почути, я не можу сказати,

– зазначив Марченко.

Водночас він зауважив, що Мінфін зацікавлений у тому, аби порушників викрили та покарали.

Зверніть увагу! Кабінет Міністрів України зобов'язав Держаудитслужбу провести державний фінансовий контроль використання коштів Фонду боротьби з COVID-19. Уряд обіцяв щомісяця звітувати про витрати фонду, однак його діяльність залишається непрозорою.

Що відомо про ковідний фонд