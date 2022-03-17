Гетманцев про невмотивоване підвищення цін

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Гетманцев підкреслив, що вважає таку діяльність не бізнесом, а мародерством. Тож він закликав уряд і військове керівництво розглянути таку можливість та вжити відповідних заходів.

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Щодо інформації про суттєве (кратне) економічно не мотивоване підвищення цін на послуги з проживання, транспортування та деяких товарів окремими ділками в різних регіонах України, які намагаються отримати надприбутки на горі співгромадян, вважаю, що така поведінка є достатньою підставою для вилучення коштів такої діяльності на користь Української армії відповідно до законів воєнного часу,

– йдеться в дописі Гетманцева.

Державне регулювання цін

Нагадаємо, що ОВА спільно з Нацполіцією контролюватимуть ціни на товари першої необхідності. Мовиться про борошно, макаронні вироби, хліб, м'ясо, молоко тощо. Також уряд узгодив повне скасування податку на додану вартість та акцизу на пальне – бензин та дизель. "Щоб не було дефіциту пального в країні, щоб ціни були стабільними", – пояснив президент Зеленський.

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