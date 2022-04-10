Жодних передумов для знецінення гривні немає. Про це в ефірі телемарафону розповів голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

До речі Нацбанк триматиме курс гривні до долара "замороженим" до кінця війни

Золотовалютні резерви зросли

Він констатував, що Україна втримала перші дні війни, коли були панічні настрої. Водночас золотовалютні резерви НБУ навіть зросли від початку війни.

Який реальний курс долара

Поки триває війна, НБУ зафіксував офіційний курс гривні до долара на рівні 29,25. За словами Гетманцева, реальний обмінний курс зараз не дуже відрізняється від офіційного.

Саме цим гривня відрізняється від рубля, у якого ситуація набагато гірша. Політик зазначив, з усіма валютними обмеженнями, що існують на валютній біржі в Росії, долар можна придбати за курсом, який не надто відрізняється від довоєнного. Однак у вільному обігу долар купують і по 200 рублів.

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