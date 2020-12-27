Гетманцев стверджує, що близько 50% економіки України перебуває "у тіні"
Близько 50% економіки лежать у тіні. Все тому, що лише 40% угод від загального обсягу проводять через фіскальні апарати.
Що каже Гетманцев про тіньову економіку в Україні
Такі дані можна порахувати, якщо порівняти суми операцій через фіскальні апарати, реєстратор розрахункових операцій та загальний обсяг. Про це заявив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв'ю "Радіо Свобода".
Читайте також Граються в політику, – Гетманцев різко висловився про протести ФОПів на Майдані
За словами Гетманцева, обсяг тіньової економіки в Україні може становити понад 50%.
Я роблю висновки на тому, що просто порівнюю суму операцій, яка проходить через фіскальні апарати, через реєстратор розрахункових операцій і загальний обсяг споживання,
– зауважив політик.
Крім цього, Гетманцев прокоментував дослідження консалтингової компанії Ernst & Young, яке показало, що тіньова економіка в Україні становить близько 24%. Нардеп вважає, що такі цифри є занадто оптимістичними, але навіть такий відсоток є "страшним" для країни.
Тіньова економіка в Україні: які цифри лунали раніше
- У лютому 2020 року, згідно з дослідженням Нацбанку та Еrnst & Young стверджували, що в Україні є 23,8% тіньової економіки. Тобто 846 мільярдів гривень не обліковувались та перебували поза банками та бюджетом.
- У 2018 році відповідно до аналізу Мінекономіки, "у тіні" було грошей на рівні 30% від офіційного ВВП країни.
Поділитися новиною