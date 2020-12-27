Близько 50% економіки лежать у тіні. Все тому, що лише 40% угод від загального обсягу проводять через фіскальні апарати.

Що каже Гетманцев про тіньову економіку в Україні

Такі дані можна порахувати, якщо порівняти суми операцій через фіскальні апарати, реєстратор розрахункових операцій та загальний обсяг. Про це заявив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв'ю "Радіо Свобода".

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За словами Гетманцева, обсяг тіньової економіки в Україні може становити понад 50%.

Я роблю висновки на тому, що просто порівнюю суму операцій, яка проходить через фіскальні апарати, через реєстратор розрахункових операцій і загальний обсяг споживання,

– зауважив політик.

Крім цього, Гетманцев прокоментував дослідження консалтингової компанії Ernst & Young, яке показало, що тіньова економіка в Україні становить близько 24%. Нардеп вважає, що такі цифри є занадто оптимістичними, але навіть такий відсоток є "страшним" для країни.

Тіньова економіка в Україні: які цифри лунали раніше