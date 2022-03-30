"Велика кількість проросійських провокаторів, членів команди Януковича або просто корисних ідіотів намагається розхитати владу в країні в ці тяжкі часи, використовуючи будь-які вигадані приводи", – вважає Гетманцев.

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Російські фейки

Він додав, що помітив хайп в соцмережах й звернувся до української контррозвідки аби вони розібралися із провокаторами. Тож він навів три аргументи, чому не варто вірити інформації, що російські війська можуть використовувати бази податкової, щоби отримати координати українських нафтобаз.

По-перше – реєстру пального на базах навіть до війни ніколи не було в відкритому доступі.

По-друге, залишки ніколи не велися навіть в закритих базах окремо. Адреси нафтобаз відразу після війни були видалені з сайту податкової. Однак вони є в відкритих джерелах, у Google, оскільки це відкрита інформація.

По-третє – паливо з цих нафтобаз давно було розосереджено.

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