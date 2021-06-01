Таку думку озвучив голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв'ю НВ.

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Гетманцев наголосив, що йому важко говорити про інструменти, якими Мінфін запропонує скористатися в разі відсутності програми з МВФ. Водночас він нагадав, що на фінансових ринках є величезний обсяг грошей, який Україна може вивести.

Візьмемо гроші, трохи дорожче, але візьмемо. Буде навантаження більшим на бюджет, але катастрофи ніякої не буде,

– припустив Гетманцев.

Голова профільного комітету зауважив, що Україна повинна виконати умови меморандуму з МВФ до середини літа. Також він вирішив нагадати, що умови МВФ – це "не умови якогось заморського дядька, це те, що потрібно нам самим у першу чергу".

У цьому контексті він констатував: в Україні є протидія реформам. Гетманцев підкреслив, що ми "не отримуємо гроші від МВФ, живучи від одного траншу до іншого".

"Ми виконуємо свою чітко визначену програму у сфері публічних фінансів. Так, там є певні пункти, що збігаються з меморандумом. Але вони нами виконуються саме тому, що ми вважаємо їх правильними для країни", – сказав Данило Гетманцев.

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Він закликав не називати паузу у програмі кредитування безнадійною. Голова профільного комітету підкреслив, що для виконання умов МВФ Україна ще повинна:

збільшити відповідальності за незаконне декларування,

реалізувати судову реформу.

Гетманцев резюмував, що ці питання просуваються. За його словами, звичайно, нам би всім хотілося, щоб переговори з МВФ просувалися більш динамічно.

Зверніть увагу! Зараз у переговорах з МВФ триває перерва, адже міжнародні партнери очікують, коли Україна виконає свої зобов'язання. У домовленостях є багато пунктів. Однак 2 головні проблеми: судова реформа та антикорупційна політика.