Гетманцев назвав дати ухвалення закону про економічний паспорт українця

Президент вніс до Верховної Ради законопроєкт про економічний паспорт українця. Ухвалити документ можуть вже незабаром.

Це може статися вже навесні. Про це в авторській програмі Катерини Соляр "Перехресний допит" на 24 каналі повідомив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

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Перше читання – на початку 2022 року

За його словами, у 2021 році немає жодних шансів проголосувати за документ. Адже потрібно 14 днів на подання альтернативних законопроєктів.

Найімовірніше, перше читання буде на початку 2022 року. Можливо, через 2 місяці – у березні – квітні 2022 року вже матимемо цей закон,

– наголосив Гетманцев.

Він вважає, що за документ проголосують досить швидко, не зволікаючи.

Повне інтерв'ю з Данилом Гетманцевим дивіться 7 грудня о 20:30 на 24 каналі. Не пропустіть!

"Філософія законопроєктів полягає в тому, що діти, які є громадянами України, мають відчувати свою причетність до держави не тільки у вигляді певних гасел, але й у конкретних матеріальних речах – їхньої співвласності на надра, які має народ України", – додав Гетманцев.

Коротко про економічний паспорт українця

Президент України Володимир Зеленський на початку грудня заявив, що внесе законопроєкт про економічний паспорт українця.

Згідно із документом, через плату за використання надр буде змога накопичувати гроші на рахунках дітей.

Відтак, олігархи, як вважає Зеленський, стануть інвесторами в майбутнє дітей.

Важливо – де українці візьмуть гроші на економічний паспорт: дивіться відео