Це може статися вже навесні. Про це в авторській програмі Катерини Соляр "Перехресний допит" на 24 каналі повідомив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

Варто прочитати Батьки матимуть доступ до рахунків дітей, – Гетманцев про економічний паспорт

Перше читання – на початку 2022 року

За його словами, у 2021 році немає жодних шансів проголосувати за документ. Адже потрібно 14 днів на подання альтернативних законопроєктів.

Найімовірніше, перше читання буде на початку 2022 року. Можливо, через 2 місяці – у березні – квітні 2022 року вже матимемо цей закон,

– наголосив Гетманцев.

Він вважає, що за документ проголосують досить швидко, не зволікаючи.

Повне інтерв'ю з Данилом Гетманцевим дивіться 7 грудня о 20:30 на 24 каналі. Не пропустіть!

"Філософія законопроєктів полягає в тому, що діти, які є громадянами України, мають відчувати свою причетність до держави не тільки у вигляді певних гасел, але й у конкретних матеріальних речах – їхньої співвласності на надра, які має народ України", – додав Гетманцев.

Коротко про економічний паспорт українця

Президент України Володимир Зеленський на початку грудня заявив, що внесе законопроєкт про економічний паспорт українця. Невдовзі саме це він і зробив.

Згідно із документом, через плату за використання надр буде змога накопичувати гроші на рахунках дітей.

Відтак, олігархи, як вважає Зеленський, стануть інвесторами в майбутнє дітей.

Важливо – де українці візьмуть гроші на економічний паспорт: дивіться відео