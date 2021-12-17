Прем'єр-міністр Шмигаль наголосив, що запасів газу абсолютно вистачає, щоб спокійно пережити сезон. Наразі ухвалюють усі необхідні рішення, аби забезпечити стабільність енергосистеми. Уряд оперативно працює.

Зауважте Шмигаль виступив із підсумковою доповіддю про ситуацію в Україні: онлайн-засідання Ради

Баланс вугілля наразі – позитивний.

Ми видобуваємо та імпортуємо в сумі 2 мільйони тонн на місяць при споживанні 1,7 мільйона тонн на місяць, з вугіллям на сьогодні проблема, за інформацією Міністерства енергетики, вирішена,

– наголосив Шмигаль.

Тарифи не зростатимуть

Прем'єр-міністр також запевнив, що тарифи на опалення в Україні не зростатимуть до завершення сезону.

У 2021 році підписали меморандум між місцевою владою та уряду щодо незбільшення тарифів.

Політик наголосив, що мери та уряд взяли на себе відповідні зобов'язання й виконують їх.

Зверніть увагу! Голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко прогнозує: якщо у лютому температура повітря опуститься до -15 градусів, це може спровокувати критичну ситуацію в енергетиці.

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