Газу має вистачити, – Вітренко про закупівлю палива під час рекордного підвищення цін

Голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що в українських газосховищах є 19 мільярдів кубометрів блакитного палива. Його встигли закупити до рекордного підвищення цін у Європі.

За словами Вітренка, об'єму газу в сховищах має вистачити на опалювальний сезон. Однак не все блакитне паливо належить Україні.

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Частину газу можуть транспортувати до Європи

Юрій Вітренко розповів, що близько 10 – 15% газу в українських сховищах належать нерезидентам, тому його можуть транспортувати до Європи. Мова йде про близько 2 – 3 мільярди кубометрів газу. Однак, голова правління "Нафтогазу" заявив, що блакитне паливо можна продати і в Україні. основна умова для цього – наші ціни мають бути не нижчими за європейські.

Вітренко переконаний, що навіть без того газу, який можуть відправити закордон, Україна може спокійно пройти опалювальний сезон.

Ми розуміємо, що 10-15% відсотків з цих обсягів належать нерезидентам і можуть бути вивезені в Європу, але можуть бути і продані тут, якщо ціни на нашому ринку будуть не нижчими за європейські. Але навіть без цих обсягів має вистачити газу для нормального проходження опалювального сезону – якраз за рахунок того, що "Нафтогаз" імпортував газ,

– пояснив Вітренко

За імпорт відповідав не Вітренко

За словами Вітренка, затверджений попереднім керівництвом "Нафтогазу" фінансовий план на 2021 рік не передбачав імпорт газу. Це вже ініціатива нового голови правління. Через це закупівля блакитного палива здійснювалася за позичені гроші.

Однак значних втрат вдалося уникнути завдяки тому, що "Нафтогаз" заборонив продаж газу власного видобутку на потреби промисловості. Тобто українські сховища поповнив власний газ.

За імпорт блакитного палива відповідав співкерівник компанії Отто Ватерландер. Вітренко розповів, що він самостійно вирішив зменшити закупівлю газу. Причиною такого рішення був початок зростання цін на паливо у Європі.

Отто вважав, що, умовно кажучи, ціна, яка була в тому ж серпні, була зависокою. Тому, на його думку, в той момент не треба було імпортувати більше. Але потім вартість газу ще зросла. Тобто у нас би зараз було більше газу, купленого за ціною нижче поточної, якби не рішення Отто Ватерландера,

– заявив Вітренко.

Попри те, за словами голови правління НАК "Нафтогаз", компанія закупила достатньо газу за ціною, яка є суттєво нижчою від поточної.

З вересня 2021 року ціна на газ у Європі почала стрімко зростати. Причинами цього стали низькі запаси у європейських сховищах та відмова "Газпрому" купувати додаткові транзитні потужності в України. Станом на 14 жовтня вартість блакитного палива знову побила рекорд – 1 225 доларів за тисячу кубометрів.