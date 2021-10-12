Тепер Кишинів розглядає опцію його отримання через Румунію. Молдові наразі газу критично не вистачає.
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Молдова просить у ЄС газу
Спершу 11 жовтня російські ЗМІ, як от "Российская газета", масово почали публікувати інформацію про те, що Молдова звернулася до "Газпрому" – з пропозицією підписати новий довгостроковий контракт, але за умови збереження цін, прописаних у старому.
- Річ у тім, що попередній договір Moldovagaz та "Газпрому" закінчився разом із вереснем.
- З 1 жовтня Молдова почала купувати російський газ на гірших умовах – 790 доларів США за 1000 кубометрів.
Далі, як пише "МК Молдова", стало відомо, що молдовський уряд з росіянами домовитися не зміг.
- Тож наразі Молдова купує газ ушестеро дорожче, ніж у такий же період 2020, та на 50% дорожче, ніж у вересні.
- Причому "Газпром" скоротив постачання утричі. Відповідно, країні газу критично не вистачає.
Саме тому, повідомляє Financial Times, Молдова звернулася до Євросоюзу з проханням організувати постачання газу через Румунію. А проте, Румунія зараз намагається свої потреби забезпечити – на тлі того, що загалом у Європі запаси газу на невисокому рівні.
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