Так, "Газпромбанк" продовжує вливати гроші в смертоносне озброєння Росії. Фінансову установу досі не відключили від міжнародної системи SWIFT.

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"Газпромбанк" продовжує фінансувати вбивства українців

Головним управлінням розвідки Міноборони України встановлено, що через російські "Промсвязьбанк" та "Газпромбанк" було здійснено закупівлі безпілотних літальних апаратів, комплектуючих для військової техніки та засобів радіоелектронної розвідки для підрозділів 47-ї танкової дивізії російської армії.

До слова, "Промсвязьбанк" 12 березня потрапив у перелік установ, які відключили від системи SWIFT. А ось проти "Газпромбанку" наразі діють лише санкції Великої Британії.

У Міноборони підкреслили, що "Газпромбанк" є головною установою Росії, через яку європейці здійснюють оплату за постачання російських енергоносіїв.

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