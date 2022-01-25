Російський "Газпром" зупинив постачання газу до Польщі через Україну. Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи України.

Відсутність транзиту газу через Україну

Згідно з даними держкомпанії "Оператор газотранспортної системи (ГТС) України" за 23 січня, транзит газу через газовимірювальну станцію (ГІС) "Дроздовичі" не проводиться. Також архів даних свідчить, що транзит газу до Польщі через територію України не проводиться з 19 січня.

Читайте також Угорщина запропонувала Україні потужності для імпорту газу

Обсяг транзиту газу через Україну до Польщі

18 січня він склав 241 тисячу кубометрів газу.

17 січня – 3,8 мільйона кубометрів газу.

"Газпром" не залучає потужності газопроводу "Ямал – Європа"

За результатами 2021 рік транзит газу до Польщі через територію України становив 3,8 мільярда кубометрів що на 1% більше, ніж у 2020 році.

Потужності газопроводу "Ямал – Європа" не залучаються "Газпромом" з кінця грудня минулого року. Нагадаємо, що 30 грудня було доступно 89,1 мільйона кубометрів газу у точці входу до польської ділянки магістралі. Проте пропозиція залишилася незатребуваною, бо "Газпром" відмовився від бронювання.

На січень російський "Газпром" бронював потужності 19,3 мільйона кубометрів на добу, але поки жодного разу ними не скористався.

Також 17 січня стало відомо, що російський монополіст у ході сесії бронювання газотранспортних потужностей на лютий не став вибирати потужності польської ділянки газопроводу "Ямал – Європа", а також додаткову транзитну потужність через Україну, передає Інтерфакс.

Варто ознайомитись Від початку року транзит газу через Україну – мінімальний

Контракт між Польщею та "Газпромом"

Підписаний у 1996 році довгостроковий контракт на закупівлю природного газу між польською компанією PGNiG (Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA) та "Газпромом" спливає у кінці 2022 року.

За контрактом, укладеним 1996 році, Газпром має постачати до Польщі 9,8 мільярда кубометрів газу газопроводом "Ямал – Європа". При цьому PGNiG зобов'язана імпортувати мінімум 8,7 мільярда кубометрів на рік (при щорічному обсязі споживання 20 – 22 мільярди кубометрів).

Як "Газпром" хоче прогнути під себе Європу шантажем: дивіться відео