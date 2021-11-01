Генеральний директор Оператора ГТС Сергій Макогон у мережі повідомив, що, попри голосні заяви, обсяг транзиту з Росії до Євросоюзу постійно зменшується.

Читайте також Відсутність транзиту газу збільшує ризики війни Росії з Україною, – Вітренко

Росія продовжує зменшувати транзит газу через Україну

З 1 листопада транзит через Україну вчергове зменшився – до 57 мільйонів кубометрів на добу,

– заявив Макогон.

Він наголосив, що з 1 жовтня транзит через Україну впав до 86 мільйонів кубометрів. Водночас "Газпром" продовжував платити за транзитну потужність у 109 мільйонів кубометрів.

За словами гендиректора Оператора ГТС, навіть при жовтневих обсягах транспортування "Газпром" недопоставить до Євросоюзу до кінця травня приблизно 5 мільярдів кубометрів газу.

Ситуація з постачанням Росією газу через Україну / Фото Сергія Макогона

Відсутність транзиту газу збільшує ризик війни Росії та України

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявив, що Росія використовує газопровід, щоб ослабити Україну й позбавити Київ доходів від транзиту блакитного палива.

Він вважає, що якщо фізичного транзиту газу через Україну не буде, це збільшить шанси на повномасштабну війну з Росією.

Текст допису Сергія Макогона:

Попри голосні заяви, обсяг транзиту з РФ до ЄС постійно зменшується.

С 1 жовтня транзит через Україну впав до 86 млн м3 на добу. При цьому Газпром сплачує за транзитну потужність 109 млн м3. При таких обсягах транспортування Газпром недопоставить до ЄС до кінця травня близько 5 млрд м3.

З 1 листопада транзит через Україну в черговий раз зменшився – до 57 млн на добу.