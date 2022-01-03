"Газпром" знизив транзит газу через Україну до Словаччини втричі з початку 2022 року

Російський "Газпром" з початку 2022 року знизив транзит газу через Україну до Словаччини у 3 рази. Якщо 31 грудня відповідна заявка становила 83,8 мільйона кубометрів, то 1 січня 2022 року вона впала до 49,5.

За даними словацького газотранспортного оператора Eustream, вже 2 січня вона становила 35,5 мільйона кубометрів, а 3 січня знизилася до 26,1. Загалом у 2021 році середньодобове прокачування через пункт "Вельке Капушани" склало 76,6 мільйона кубометрів.

До теми 10 днів поспіль "Газпром" відмовляється від постачання газу через Ямал – Європа

Згідно з даними "Оператора ГТС України", надходження газу через газовимірювальні станції "Суджа" та "Сохранівка" на російсько-українському кордоні 31 грудня 2021 року становило 103,5 мільйона кубометрів, 1 січня – 76 мільйона кубометрів, а 2 січня – 61,3 при оплачуваних "Газпромом" 110 мільйонах кубометрів на добу.

У МЗС Росії переконують, що Москва не зобов'язана постачати весь газ до Європи через українську територію. У Кремлі вважають, що всі пункти контракту виконують.

Голова української ГТС Сергій Макогон повідомив, що загалом транзит газу ГТС України у 2021 році склав 41,7 мільярда кубометрів за загального обсягу заброньованих потужностей 44,4 мільярда кубометрів для пунктів входу з Росії.

Ще 45,8 мільярда кубометрів становив транзит до країн Євроосоюзу та Молдови. Тобто "Газпром" у 2021 році використав заброньовані потужності української ГТС у пунктах входу на 93,8%, у пунктах виходу – на 91%.

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"Газпром" і транзит газу у Європу: останні новини

Російський "Газпром" 30 грудня відмовився бронювати потужності газопроводу "Ямал – Європа" для транзиту через Польщу.

У Європі наприкінці грудня встановили рекордні показники відбору блакитного палива з підземних сховищ. Це відбулось через те, що "Газпром" значно зменшив обсяг поставок газу через Польщу та Україну.

Ціна газу на біржі 21 грудня вперше перевищила позначку у 2 тисячі доларів за тисячу кубометрів блакитного палива. Газ зростав у ціні через дії "Газпрому" та похолодання у Європі.