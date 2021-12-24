"Газпром" зменшує постачання газу до ЄС: встановили рекорд з відбору зі сховищ

У Європі встановили рекордні показники відбору блакитного палива з підземних сховищ. Це відбулось через те, що "Газпром" значно зменшив обсяг поставок газу через Польщу та Україну.

Про це написав у соцмережах генеральний директор Оператора ГТС України Сергій Макогон. У Євросоюзі відбір газу зі старту опалювального сезону сягнув 762 мільйонів кубометрів.

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Встановлено новий рекорд за всю історію спостережень

Також встановлено новий рекорд за всю історію спостережень, тобто з 2011 року щодо підйому газу для цього дня. Загалом наповненість сховищ з початку сезону скоротилася до 62,9 мільярда кубометрів, що становить 58,3 відсотка від обсягу та на 22 мільярди кубометрів менше, ніж минулого року,

– пояснив Макогон.

Він зазначив, що "Газпром" знову не став робити бронь в газопроводі "Ямал – Європа". Транзит через Україну зменшили зі 109 мільйонів кубометрів на добу до 87,7 мільйона.

Це – суто політичні рішення, – Макогон

Макогон впевнений, що такі дії "Газпрому" – зовсім не економічні, а політичні. Саме так можна пояснити зменшення постачання газу до Європи, коли тисяча кубів блакитного палива коштує більше ніж 2 тисячі доларів.

У Оператора ГТС України вважають, що таким чином Москва хоче збільшити тиск на Європу задля запуску "Північного потоку-2".

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Коротко про ситуацію з вартістю газу в Європі:

21 грудня 2021 року ціна газу у Європі вперше перевищила позначку у 2 тисячі доларів за тисячу кубометрів блакитного палива.

Це був це абсолютний рекорд за всю історію торгів.

Рекордне зростання вартості зумовлене різким похолоданням у Європі та, звісно, дії російського "Газпрому".

Дивіться відео про зростання цін на газ в Європі:

Текст публікації Сергія Макогона:

Газпром зменшує постачання газу до ЄС через Польщу та Україну, тому Європа встановила рекорд з відбору газу зі сховищ.