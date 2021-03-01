Транзит російського газу через територію України зріс. Про це свідчать дані компанії "Газпром", Оператора ГТС України та європейських газотранспортних операторів.

Транзит збільшився, оскільки температура повітря в Європі нормалізувалася. Зокрема, на вихідних повернулася від аномального тепла та двозначних показників до середніх значень для цього періоду. До речі У Міненерго не знають, скільки газу у сховищах "Нафтогазу", – Вітренко Зріс транзит російського газу через Україну: деталі У суботу, 27 лютого, "Газпром" прокачав через Україну 106 мільйонів кубічних метрів. Водночас у неділю та понеділок мав залишатися такий самий високий рівень. Щоправда, з 17 по 26 лютого компанія качала в середньому по 79 мільйонів кубічних метрів за добу. А 20 лютого результат узагалі був мінімальним – 66,2 мільйона кубічних метрів. На лютий "Газпром" бронював значно більші обсяги транзиту – 123,2 мільйона кубічних метрів на добу. Мовиться про 109 мільйонів кубічних метрів за довгостроковим договором транзиту і 14,2 мільйона кубічних метрів – додатково на основі щомісячного бронювання. Зверніть увагу Німеччина хоче, щоб транзит газу відбувався і через Україну, і через "Північний потік-2" Що цьому передувало У 2020 році транзит російського газу через територію України скоротився на 38% і становив 55,8 мільярда кубометрів.

Ключовими факторами зниження обсягів транзиту в Європу Оператор ГТС України назвав запуск нових газопроводів в обхід України, зменшення попиту на газ в Євросоюзі та значні запаси газу в європейських сховищах.

Наприкінці грудня 2019 року Росія та Україна уклали нову газову угоду. Вона передбачає транзит в 2020 році у щонайменше 65 мільярдів (178 мільйонів кубічних метрів на добу).

Згідно з вищевказаним документом, у 2021 – 2024 роках обсяги транзиту мають становити по 40 мільярдів кубометрів (110 мільйонів кубічних метрів на добу).

Оплата зазначених обсягів є гарантованою навіть в разі меншої прокачування через ГТС України. Дані НВ