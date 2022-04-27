"Газпром" заявив, що Польща і Болгарія залишились без газу через невиплату у рублях

Кремль продовжує енергетичний шантаж країн Заходу. 26 квітня "Газпром" без жодних пояснень припинив постачати газ до Польщі, а згодом і до Болгарії.

Вже наступного дня, вранці 27 квітня, у "Газпромі" цинічно заявили, що припинили постачання ресурсу компаніям "Булгаргаз" (Болгарія) та PGNiG (Польща) через їхню відмову сплачувати за газ у рублях. 24 канал передає деталі.

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Газові погрози Кремля

За заявою російської компанії, станом на кінець робочого дня 26 квітня "Газпром Експорт" не отримав платежі за постачання газу у квітні від польської та болгарської компаній у рублях.

Платежі за газ, що постачається з 1 квітня, повинні здійснюватись у рублях з використанням нових реквізитів, про що контрагенти були своєчасно поінформовані,

– цинічно наголосили у компанії.

Зазначається, що через це "Газпром Експорт" повідомив "Булгаргаз" та PGNiG про припинення постачання газу з 27 квітня й до моменту здійснення оплати відповідно до порядку, встановленого наказом.

Болгарія і Польща є транзитними державами. У випадку несанкціонованого відбору російського газу із транзитних об'ємів у треті країни, поставки будуть скорочені на відповідний об'єм,

– пригрозили у "Газпромі".

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Реакція Польщі та Болгарії

Цинічну заяву "Газпрому" вже прокоментував міністр енергетики Болгарії Олександр Ніколов. Він зазначив, що постачання газу станом на ранок 27 квітня все ще триває, і для внутрішнього споживання ресурсу вистачить щонайменше на місяць.

Від Польщі жодної офіційної реакції на повідомлення "Газпрому" поки не було. Втім ще після повідомлення про зупинку постачання у країні заявили, що наразі мають усі необхідні запаси та джерела альтернативного постачання, які гарантують Польщі газову безпеку.

Додамо, що європейський ринок вже відреагував на дії "Газпрому" – вартість газу на торгах вранці 27 квітня підскочила на чверть і склала понад 1 300 доларів за тисячу кубічних метрів.

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