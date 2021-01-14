"Нафтогаз" у 2020 році надав "Газпрому" послуги з транспортування російського газу через територію України на 2,11 мільярда доларів. Загальний обсяг переправленого блакитного палива склав 55,8 мільярда кубометрів.

"Газпром" повністю оплатив річні потужності української ГТС. Про це повідомляє пресслужба НАК "Нафтогаз" України.

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Договір між газовоми передбачає щорічне бронювання потужностей газотранспортної системи України для транспортування російського газу: у 2020 році – 65 мільярдів кубометрів. У наступні чотири роки – 40 мільярдів кубометрів.

Окрім цього, "Нафтогаз" у четвертому кварталі додатково надав "Газпрому" послуги з використання української ГТС, за які отримав понад 30 мільйонів доларів.

Співпраця "Нафтогазу" і "Газпрому": коротко