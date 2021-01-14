Україна отримала від Росії понад 2 мільярди доларів за транзит газу: деталі
"Нафтогаз" у 2020 році надав "Газпрому" послуги з транспортування російського газу через територію України на 2,11 мільярда доларів. Загальний обсяг переправленого блакитного палива склав 55,8 мільярда кубометрів.
"Газпром" повністю оплатив річні потужності української ГТС. Про це повідомляє пресслужба НАК "Нафтогаз" України.
Читайте також Зобов'язання щодо транзиту газу до ЄС виконуються, – "Нафтогаз" про вибух у Лубнах
Договір між газовоми передбачає щорічне бронювання потужностей газотранспортної системи України для транспортування російського газу: у 2020 році – 65 мільярдів кубометрів. У наступні чотири роки – 40 мільярдів кубометрів.
Окрім цього, "Нафтогаз" у четвертому кварталі додатково надав "Газпрому" послуги з використання української ГТС, за які отримав понад 30 мільйонів доларів.
Співпраця "Нафтогазу" і "Газпрому": коротко
- 31 грудня 2019 року Україна і Росія на п'ять років підписали договір про транзит газу. Існує можливість продовження ще на 10 років.
- У 2020 році транзит російського газу через Україну було скорочено на 38%. У 2021 році "Газпром" скоротив транзит ще майже на третину.
- Директор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон у 2020 році заявив, що Україна готова забезпечити додатковий обсяг транзиту російського газу в Європу.
Поділитися новиною