Про кроки "Газпрому" видання повідомляє з посиланням на результати місячного аукціону на Regional Booking Platform.

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"Газпром" викупив усі українські потужності

На червень із запропонованих 15 мільйонів кубометрів на добу російський "Газпром" забронював увесь обсяг. На квітень, березень і лютий компанія купувала трохи менше – по 14,2 мільйона кубометрів на добу, а у травні були вже 15 мільйонів кубометрів.

У 2021 році у "Газпрому" діє довгострокове бронювання українських потужностей обсягом 40 мільярдів кубометрів, тобто 109 мільйонів кубометрів на добу, ще 15 мільйонів кубометрів заброньовані додатково на аукціоні – загалом 124 мільйони кубометрів на добу.

У травні "Газпром" прокачує через Україну приблизно по 124 мільйонів кубометрів на добу, повністю використовуючи заброньований обсяг.

Зверніть увагу! Наразі Європа відчутно збільшує споживання газу. Глобальні поставки зрідженого, а також трубопровідного газу з Росії перебувають на максимумі. Однак поки що це не дозволяє почати масове закачування газу в підземні сховища, щоб підготуватися до майбутньої зими.