"Газпром" відмовився збільшувати транзит газу через Україну в жовтні
20 вересня 2021 , 15:33Читать новость на русском
Джерело:ТАСС
"Газпром" відмовився збільшувати транзит газу через Україну у жовтні 2021 року. Дані про це оприлюднила угорська платформа RBP.
Оператор ГТС України пропонував на аукціоні збільшити транзитні потужності у жовтні. Водночас "Газпром" не погодився.
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ГТС України рекомендували такі показники:
- транзит 9,8 мільйона кубометрів за добу через станцію "Суджа";
- транзит 5,2 мільйона кубометрів через станцію "Сохрановка".
Відповідно до результатів аукціону у понеділок, 20 вересня, ціна на газ у Європі перевищила 900 доларів за тисячу кубометрів.
Польща відмовиться від газу з Росії
- З 2023 року Польща планує відмовитися від російського газу.
- Повноважний представник уряду Польщі в області стратегічної енергетичної інфраструктури Петр Наїмський заявив, що контракт з "Газпромом" не продовжуватимуть.
- Натомість використовуватимуть газопровід Baltic Pipe. Він з'єднує норвезькі газові родовища з Данією і Польщею.
- Цей газопровід введуть в експлуатацію вже з 1 жовтня 2022 року. Після його запуску потужність транспортування газу становитиме 10 мільярдів кубометрів щорічно.
- Саме Baltic Pipe допоможе Польщі стати повністю пов'язаною з західноєвропейськими ринками.