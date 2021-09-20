Оператор ГТС України пропонував на аукціоні збільшити транзитні потужності у жовтні. Водночас "Газпром" не погодився.

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ГТС України рекомендували такі показники:

  • транзит 9,8 мільйона кубометрів за добу через станцію "Суджа";
  • транзит 5,2 мільйона кубометрів через станцію "Сохрановка".

Відповідно до результатів аукціону у понеділок, 20 вересня, ціна на газ у Європі перевищила 900 доларів за тисячу кубометрів.

Польща відмовиться від газу з Росії

  • З 2023 року Польща планує відмовитися від російського газу.
  • Повноважний представник уряду Польщі в області стратегічної енергетичної інфраструктури Петр Наїмський заявив, що контент з "Газпромом" не продовжуватимуть.
  • Натомість використовуватимуть газопровід Baltic Pipe. Він з'єднує норвезькі газові родовища з Данією і Польщею.
  • Цей газопровід введуть в експлуатацію вже з 1 жовтня 2022 року. Після його запуску потужність транспортування газу становитиме 10 мільярдів кубометрів щорічно.
  • Саме Baltic Pipe допоможе Польщі стати повністю пов'язаною з західноєвропейськими ринками.