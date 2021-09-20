Оператор ГТС України пропонував на аукціоні збільшити транзитні потужності у жовтні. Водночас "Газпром" не погодився.

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ГТС України рекомендували такі показники:

транзит 9,8 мільйона кубометрів за добу через станцію "Суджа";

транзит 5,2 мільйона кубометрів через станцію "Сохрановка".

Відповідно до результатів аукціону у понеділок, 20 вересня, ціна на газ у Європі перевищила 900 доларів за тисячу кубометрів.

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