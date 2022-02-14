Маршрути, що залишились незатребуваними

Оператор газотранспортної системи України (ОГТСУ) розподілив пропоновані потужності двома маршрутами, які залишились незатребуваними.

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На газовимірювальній станції (ГІС) Суджа було запропоновано 9,8 мільйона кубометрів газу на добу.

На ГІС Збережівка – 5,2 мільйона кубометрів на добу.

Зауважте, що у російського монополіста діє довгострокове бронювання українських потужностей обсягом 40 мільярдів кубометрів – це 109 мільйонів кубометрів на добу.

Які потужності використав "Газпром" від початку 2022 року

У січні концерн використав вище згадані потужності лише наполовину, мовиться про 54 мільйони кубометрів на добу. За перші два тижні лютого концерн качає в середньому 77 мільйонів кубометрів газу.

Нагадаємо! "Газпром" у січні зменшив транзит газу через Україну на майже 60%. Він склав лише 1,664 мільярда кубометру газу.

Транзит російського газу через Україну

У 2021 році транзит російського газу до Європи українською газотранспортною системою становив 41,6 мільярда кубометрів. У порівнянні з показниками 2020 року транзит зменшився на 25%.

18 січня голова української ГТС Сергій Макогон повідомив, що обсяг транзиту російського газу через Україну від початку 2022 року склав 52,4 мільйона кубометрів. Це мінімальний показник за останніх чотири роки.

Зверніть увагу! Також Газпром у ході аукціону не став вибирати потужності польської ділянки газопроводу Ямал-Європа. У ході аукціону було запропоновано потужності в 89 мільйонів кубометрів на добу.

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