"Газпром" відмовився бронювати додатковий транзит газу через Україну на грудень

"Газпром" відмовився бронювати додаткову транзитну потужність через Україну, а також не бронював транзитну потужність газопроводу Ямал-Європа на грудень. Про це свідчать результати аукціонів бронювання.

Бронювання додаткових транзитних потужностей

Компанія Оператор газотранспортної системи України розподілила пропоновані потужності двома маршрутами:

на газовимірювальній станції Суджа було запропоновано 9,8 мільйона кубометрів на добу,

5,2 мільйона кубометрів на добу — на ГІС Сохрановка.

Читайте також Велика Британія закликала Євросоюз бойкотувати "Північний потік-2"

Усі вони залишилися незатребуваними. Нагадаємо, що у такому ж форматі завершилися і минулі аукціони — на жовтень та листопад.

Скільки повинен бронювати "Газпром"

У "Газпрому" на 2021 рік діє довгострокове бронювання українських потужностей обсягом 40 мільярдів кубометрів — це 109 мільйонів кубометрів на добу.

До серпня "Газпром" бронював додаткову тверду транзитну потужність через Україну (до 15 мільйонів кубометрів на добу), і ніколи не замовляв додаткову потужність, що переривається, пропоновану ОГТСУ (пропонувалося до 63,7 мільйона кубометрів на добу).

Російський газ та Україна: головне

У "Газпрому" на 2021 рік діє довгострокове бронювання українських потужностей в обсязі 40 мільярдів кубометрів. Це 109 мільйонів кубометрів на добу.

"Газпром" з початку 2021 року тричі зменшував обсяги транзиту газотранспортною системою України. Зокрема, 1 січня – зі 186 до 124 мільйонів кубометрів на добу.

Володимир Путін заявив, що "Газпрому" невигідно нарощувати транзит газу до Європи через українську територію. За його словами, транспортування іншими маршрутами для Росії є значно дешевшим.

У Кремлі заявили, що наразі не готові говорити про новий контракт з Україною щодо транзиту газу.

Гендиректор Оператора ГТС України Сергій Макогон 11 листопада зазначив, що Україна готова транзитувати до 250 мільйонів кубометрів на добу. Це у 2,5 раза перевищує наявний транзит.

"Газпром" обіцяв з 8 листопада наростити поставки газу в Європу. Цього не зробили. Тоді ціни на блакитне паливо в ЄС повернулися до 990 доларів за тисячу кубів., що також "Газпром" не став бронювати на грудень потужності польської ділянки газопроводу Ямал-Європа – було запропоновано 89 мільйонів кубометрів на добу. Довгостроковий договір Газпрому на транзит через Польщу закінчився рік тому. З того часу його потужності розподіляються на основі аукціонного бронювання. На газовий рік з жовтня 2020-го по вересень 2021 року "Газпром" забронював потужності на річному аукціоні, з жовтня 2021 року відправник волів бронювати потужності газопроводу помісячно.