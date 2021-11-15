"Газпром" відмовився бронювати додатковий транзит газу через Україну на грудень
Джерело:"Ітерфакс–Україна"
"Газпром" відмовився бронювати додаткову транзитну потужність через Україну, а також не бронював транзитну потужність газопроводу Ямал-Європа на грудень. Про це свідчать результати аукціонів бронювання.
Бронювання додаткових транзитних потужностей
Компанія Оператор газотранспортної системи України розподілила пропоновані потужності двома маршрутами:
- на газовимірювальній станції Суджа було запропоновано 9,8 мільйона кубометрів на добу,
- 5,2 мільйона кубометрів на добу — на ГІС Сохрановка.
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Усі вони залишилися незатребуваними. Нагадаємо, що у такому ж форматі завершилися і минулі аукціони — на жовтень та листопад.
Скільки повинен бронювати "Газпром"
У "Газпрому" на 2021 рік діє довгострокове бронювання українських потужностей обсягом 40 мільярдів кубометрів — це 109 мільйонів кубометрів на добу.
До серпня "Газпром" бронював додаткову тверду транзитну потужність через Україну (до 15 мільйонів кубометрів на добу), і ніколи не замовляв додаткову потужність, що переривається, пропоновану ОГТСУ (пропонувалося до 63,7 мільйона кубометрів на добу).Нагадаємо! "Газпром" обіцяв з 8 листопада наростити поставки газу в Європу. Цього не зробили. Тоді ціни на блакитне паливо в ЄС повернулися до 990 доларів за тисячу кубів.
Російський газ та Україна: головне
- У "Газпрому" на 2021 рік діє довгострокове бронювання українських потужностей в обсязі 40 мільярдів кубометрів. Це 109 мільйонів кубометрів на добу.
- "Газпром" з початку 2021 року тричі зменшував обсяги транзиту газотранспортною системою України. Зокрема, 1 січня – зі 186 до 124 мільйонів кубометрів на добу.
- Володимир Путін заявив, що "Газпрому" невигідно нарощувати транзит газу до Європи через українську територію. За його словами, транспортування іншими маршрутами для Росії є значно дешевшим.
- У Кремлі заявили, що наразі не готові говорити про новий контракт з Україною щодо транзиту газу.
- Гендиректор Оператора ГТС України Сергій Макогон 11 листопада зазначив, що Україна готова транзитувати до 250 мільйонів кубометрів на добу. Це у 2,5 раза перевищує наявний транзит.