Транзит газу через Україну у січні

У січні 2022 року відновився транзит природного газу у балканському напрямку, однак суттєво скоротились поставки до Словаччини та Польщі.

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Транзитні обсяги до Словаччини склали 1,04 мільярда кубометрів газу, що на 53% нижче за показники січня 2021 року. При цьому, поставки до Словаччини складають 62,5% від загальних обсягів транзиту. На 1,3% збільшився транзит до Молдови й склав 398 мільйонів кубометрів газу. Також у 2022 році відновився транзит до Румунії в обсязі 116 мільйонів кубометрів газу (-24,6% до січня 2021 року). Транзит до Польщі скоротився та склав 110 мільйонів кубометрів газу (-66% до січня 2021 року). У результаті середньодобові обсяги транспортування російського газу через територію України у січні скоротились на 57%, якщо порівнювати з січнем 2021 року – до 53,7 мільйона кубометрів. Це суттєво нижче мінімального заброньованого обсягу, згідно чинної транзитної угоди,

– повідомили в ОГТСУ. Транзит російського газу через Україну У 2021 році транзит російського газу до Європи українською газотранспортною системою становив 41,6 мільярда кубометрів. У порівнянні з показниками 2020 року транзит зменшився на 25%.

транзит російського газу до Європи українською газотранспортною системою становив 41,6 мільярда кубометрів. У порівнянні з показниками 2020 року транзит зменшився на 25%. 18 січня голова української ГТС Сергій Макогон повідомив, що обсяг транзиту російського газу через Україну від початку 2022 року склав 52,4 мільйона кубометрів. Це мінімальний показник за останніх чотири роки.

Транзит газу через Україну у 2022 році / Інфографіка ОГТСУ

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