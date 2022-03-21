"Газпром" раптом відмовився бронювати транзит газу через Білорусь на квітень
Джерело:РБК "Україна"
Російський "Газпром" не забронював транзитні потужності для постачання газу через територію Білорусі у квітні.
Про це повідомили російські ЗМІ, посилаючись на дані платформ RBP і GSA Platform. Запропоновані потужності трубопроводу "Ямал – Європа" виявилися не затребувані.
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На аукціоні 21 березня були запропоновані потужності обсягом у 89,1 мільйона кубометрів на добу. Але вони залишилися незатребуваними. Трубопровід "Ямал – Європа" проходить через Білорусь та Польщу до Німеччини.
Водночас "Оператор газотранспортної системи України" не пропонував на аукціоні додаткові потужності з транзиту газу на квітень, через що торги скасували.
(Не)залежність Європи від газу
Росія тривалий час використовувала свої енергоресурси як спосіб контролювати деякі європейські країни. Але цьому може настати кінець:
- Німеччина та Норвегія розглядають можливість будівництва водневого трубопроводу між двома країнами.
- Також Німеччина і Катар погодили довготермінове партнерство в енергетиці.
- Незабаром Європа може накласти ембарго на російську нафту. Таку можливість припускає навіть найбільш енергозалежна Німеччина.
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