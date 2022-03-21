"Газпром" раптом відмовився бронювати транзит газу через Білорусь на квітень

Російський "Газпром" не забронював транзитні потужності для постачання газу через територію Білорусі у квітні.

Про це повідомили російські ЗМІ, посилаючись на дані платформ RBP і GSA Platform. Запропоновані потужності трубопроводу "Ямал – Європа" виявилися не затребувані.

Зверніть увагу ВВП Білорусі може впасти на 15% у 2022 році: прогноз S&P

На аукціоні 21 березня були запропоновані потужності обсягом у 89,1 мільйона кубометрів на добу. Але вони залишилися незатребуваними. Трубопровід "Ямал – Європа" проходить через Білорусь та Польщу до Німеччини.

Водночас "Оператор газотранспортної системи України" не пропонував на аукціоні додаткові потужності з транзиту газу на квітень, через що торги скасували.

(Не)залежність Європи від газу

Росія тривалий час використовувала свої енергоресурси як спосіб контролювати деякі європейські країни. Але цьому може настати кінець:

Важливо – Дмитро Кулеба анонсував нові санкції проти Росії: дивіться відео