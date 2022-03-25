"Газпром" просить Індію платити за газ в євро
Джерело:Reuters
Російський "Газпром" звернувся до індійського газотранспортера GAIL з проханням здійснювати виплати за імпорт газу в євро замість доларів. Однак згідно з угодою виплати повинні здійснюватись у доларах.
Прохання "Газпрому" про виплати у євро
"Газпром" попросив індійську державну компанію GAIL здійснювати виплати в євро замість доларів, щоб зменшити обсяг коштів у "недружній" валюті США на тлі війни проти України.
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Видання Reuters повідомило, що індійська сторона ще розглядає запит, але зазначається, що це не стане проблемою. Співрозмовники кажуть, що санкції можуть не вплинути на платежі в євро, оскільки контракт GAIL укладено з сінгапурським підрозділом Газпрому.Довідка: в євро розраховуються з російським "Газпромом" за імпорт європейські країни.
Що відомо про угоду між GAIL та "Газпромом"GAIL має довгострокову угоду з імпорту газу з Gazprom Marketing & Trading Singapore, щоб щорічно купувати 2,5 мільйона тонн скрапленого газу, і розраховується з "Газпромом" у доларах.
Індія продовжує торгові відносини з Росією
Варто зауважити, що Індія не приєднується до жодних санкцій щодо Росії. Ба більше, збирається й надалі купувати енергоносії країни-агресорки.
- Індійські держкомпанії готуються купувати російську нафту на тлі відмови американських та європейських компаній купувати паливо Росії після початку війни в Україні.
- У ЗМІ повідомили, що Центробанк Індії розпочав первинні консультації щодо угоди з Росією про розрахунки у рублях та рупіях.
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