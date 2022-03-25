Прохання "Газпрому" про виплати у євро

"Газпром" попросив індійську державну компанію GAIL здійснювати виплати в євро замість доларів, щоб зменшити обсяг коштів у "недружній" валюті США на тлі війни проти України.

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Видання Reuters повідомило, що індійська сторона ще розглядає запит, але зазначається, що це не стане проблемою. Співрозмовники кажуть, що санкції можуть не вплинути на платежі в євро, оскільки контракт GAIL укладено з сінгапурським підрозділом Газпрому.

Довідка: в євро розраховуються з російським "Газпромом" за імпорт європейські країни.

Що відомо про угоду між GAIL та "Газпромом" GAIL має довгострокову угоду з імпорту газу з Gazprom Marketing & Trading Singapore, щоб щорічно купувати 2,5 мільйона тонн скрапленого газу, і розраховується з "Газпромом" у доларах.

Індія продовжує торгові відносини з Росією

Варто зауважити, що Індія не приєднується до жодних санкцій щодо Росії. Ба більше, збирається й надалі купувати енергоносії країни-агресорки.

Індійські держкомпанії готуються купувати російську нафту на тлі відмови американських та європейських компаній купувати паливо Росії після початку війни в Україні.

на тлі відмови американських та європейських компаній купувати паливо Росії після початку війни в Україні. У ЗМІ повідомили, що Центробанк Індії розпочав первинні консультації щодо угоди з Росією про розрахунки у рублях та рупіях.

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