Очікують, що до 12 жовтня в українських сховищах буде на 30% або на 8 мільярдів кубометрів газу менше, ніж минулого року.
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Запаси газу в європейських сховищах – на мінімальному рівні
Станом на 30 серпня запаси газу в європейських підземних сховищах залишаються на мінімальному за багато років рівні. Щоб продемонструвати це, "Газпром" навів дані Gas Infrastructure Europe.
Сезон відбору газу з європейських ПСГ у 2020 році розпочався 12 жовтня. Якщо збережуться поточні темпи закачування, то до 12 жовтня 2021 року в сховищах буде близько 78 мільярдів кубометрів газу.
Таким чином не буде заповнено 25%, тобто 17 мільярдів кубометрів газу.
Збільшення експорту за кордон
Російський монополіст стверджує, що від початку 2021 року збільшив експорт газу за кордон до 131,3 мільярда кубометрів.
- Компанія наростила поставки газу в Туреччину – на 173,6%,
- Німеччину – на 39,3%,
- Італію – на 15%,
- Румунію – на 344%,
- Сербію – на 123,9%,
- Польщу – на 12%,
- Болгарію – на 50,9%,
- Грецію – на 15,8%,
- Фінляндію – на 22,7%.