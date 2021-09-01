Очікують, що до 12 жовтня в українських сховищах буде на 30% або на 8 мільярдів кубометрів газу менше, ніж минулого року.

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Станом на 30 серпня запаси газу в європейських підземних сховищах залишаються на мінімальному за багато років рівні. Щоб продемонструвати це, "Газпром" навів дані Gas Infrastructure Europe.

Сезон відбору газу з європейських ПСГ у 2020 році розпочався 12 жовтня. Якщо збережуться поточні темпи закачування, то до 12 жовтня 2021 року в сховищах буде близько 78 мільярдів кубометрів газу.

Таким чином не буде заповнено 25%, тобто 17 мільярдів кубометрів газу.

Збільшення експорту за кордон

Російський монополіст стверджує, що від початку 2021 року збільшив експорт газу за кордон до 131,3 мільярда кубометрів.