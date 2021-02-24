Газовий оператор Румунії Transgaz, російський "Газпром" та Єврокомісія домовились про припинення контракту та транзиту газу через Румунію.

Контракт був чинний до 31 березня 2023 року, однак його припинили за згодою всіх сторін.

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Інтенсивні переговори між Єврокомісією, Transgaz і "Газпромом" завершилися підписанням угоди про закінчення контракт,

– повідомив оператор.

Зауважили, що документ створює передумови, аби 2 лінії Трансбалканського газопроводу могли забронювати інші учасники ринку. Компанія матиме намір використовувати потужності як для поставок газу з Румунії і Болгарії в Україну, так і в іншому напрямку.

Що цьому передувало

Коли запустили газопровід "Турецький потік", з 2020 року російський газ перестав надходити до Балканів і Туреччини через Трансбалканський газопровід, що пролягає Україною.

Однак "Газпром" мав контракт перед Румунією і Болгарією. Тому компанія продовжувала оплачувати заброньовані потужності газопроводу.

Зверніть увагу! "Турецький потік" відкрили у січні 2020 року. З Росії він проходить понад 930 кілометрів по дну Чорного моря і виходить на турецькому узбережжі, обходячи Україну.